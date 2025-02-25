Kıskaç-40’ta 126 kişi tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik Antalya merkezli 32 ilde düzenlenen "Kıskaç-40" operasyonu kapsamında yakalanan zanlılardan 126'sı tutuklandı. FETÖ'nün finansal yapılanmasına yönelik döner restoran zincirine operasyon düzenlenen il sayısı 32'ye çıkarken, gözaltına alınan sayısı da 372'ye yükseldi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyelere sevk edilen şüphelilerden 4'ü kamu çalışanı 126 kişi tutuklandı. Şüphelilerden 156'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 90'ı emniyet ve savcılıklardan serbest bırakıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya merkezli düzenlenen "Kıskaç-40" operasyonunda, bir döner restoran zinciri üzerinden örgüte finansman sağladığı belirlenen 353 şüphelinin yakalandığını açıklamıştı.