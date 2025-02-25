MİT’ten nokta operasyon! Reyhanlı saldırısının son faili Temir Dükancı yakalandı!

MİT, 2013 yılında Reyhanlı'da hayatını kaybeden 53 kişinin kanını yerde bırakmadı. Saldırının üç faili de MİT'in hedefinden kurtulamadı.

MİT ADIM ADIM İZLEDİ

MİT, Reyhanlı saldırısının faili olan aynı zamanda Suriye istihbaratına angaje Temir Dükancı'nın Reyhanlı patlamalarında kullanılan patlayıcıların deniz yoluyla Türkiye'ye geçirilmesine yardım ettiğini ve patlayıcıları taşıyacak araçları temin ettiğini belirledi.

Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmeler neticesinde Lübnan'a kaçmayı planladığı öğrenilen Dükancı'nın burada toplayacağı örgüt mensuplarıyla Türkiye'nin yurt dışındaki temsilciliklerine yönelik eylem yapmayı planladığı, bu nedenle sahte pasaport arayışında olduğu tespit edildi. Terörden arananlar listesinde turuncu kategoride yer alan Dükancı'nın tam yerinin belirlenmesi üzerine harekete geçildi.

SINIR ÖTESİ OPERASYONLA YAKALANDI

Reyhanlı saldırısının faillerinden Dükancı, MİT'İN Suriye-Lübnan sınırında düzenlediği sınır ötesi operasyon ile yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Suriye'den Lübnan'a kaçmak üzereyken yakalanan Dükancı, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi. MİT, saldırının faillerinden Yusuf Nazik'i 2018'de, Muhammed Dib Koralı'yı da Ocak 2025'te Suriye'de yakalayarak Türkiye'ye getirmişti.