RTÜK Başkanı Şahin’den rezillikleriyle bilinen Fatih Altaylı’ya sert yanıt: Parayı verenin küfür ettirdiği jetonlu iftira aygıtı!

"İSTEDİĞİN KADAR SALDIR, TÜRK ADALETİNDEN KAÇAMAYACAKSIN"

Bu kadar telaş edip iftira ve hakaretlerin dozunu artırmanı da anlıyorum. İftira ve hakaretlerin dolayısıyla açtığımız maddi ve manevi tazminat davaları kabul oldu. Bunun öfkesi ile saldırıyorsun. İstediğin kadar saldır, Türk adaletinden kaçamayacaksın!

"SAHİPLERİN GELSİN"

Sözde tarafsız gazeteci olarak birileri kızar diye bundan sonra inşallah yaptığın anketleri de silmek zorunda kalmazsın.

Şimdi git debelendiğin pislik çukuruna, sahiplerin gelsin.