RTÜK Başkanı Şahin’den rezillikleriyle bilinen Fatih Altaylı’ya sert yanıt: Parayı verenin küfür ettirdiği jetonlu iftira aygıtı!

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, rezillikleriyle bilinen Fatih Altaylı'ya anladığı dilden çok sert bir tepki gösterdi. Fatih Altaylı'nın algı operasyonlarıyla ilgili Ebubekir Şahin, "Parayı çok verenin karşı tarafa küfür ettirdiği, jetonlu iftira aygıtı yine çalışmaya başlamış, bu kadar telaş edip iftira ve hakaretlerin dozunu artırmanı da anlıyorum. İftira ve hakaretlerin dolayısıyla açtığımız maddi ve manevi tazminat davaları kabul oldu. Bunun öfkesi ile saldırıyorsun. İstediğin kadar saldır, Türk adaletinden kaçamayacaksın!" dedi.
Ebubekir Şahin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
Parayı çok verenin karşı tarafa küfür ettirdiği, jetonlu iftira aygıtı yine çalışmaya başlamış!!!
"SOKAĞA ÇIKMAYA UTANMAN GEREKİRKEN..."
Gazeteciliğin meslek onuruna yakışmayacak skandal ve şaibelere karışmış biri olarak, sokağa çıkmaya utanman gerekirken hala video çekip fon bekleme hevesini hayretle karşılıyorum.
"İSTEDİĞİN KADAR SALDIR, TÜRK ADALETİNDEN KAÇAMAYACAKSIN"
Bu kadar telaş edip iftira ve hakaretlerin dozunu artırmanı da anlıyorum. İftira ve hakaretlerin dolayısıyla açtığımız maddi ve manevi tazminat davaları kabul oldu. Bunun öfkesi ile saldırıyorsun. İstediğin kadar saldır, Türk adaletinden kaçamayacaksın!
"SAHİPLERİN GELSİN"
Sözde tarafsız gazeteci olarak birileri kızar diye bundan sonra inşallah yaptığın anketleri de silmek zorunda kalmazsın.
Şimdi git debelendiğin pislik çukuruna, sahiplerin gelsin.
Parayı çok verenin karşı tarafa küfür ettirdiği, jetonlu iftira aygıtı yine çalışmaya başlamış!!!— Ebubekir Şahin (@ebekirsahin) February 25, 2025
Gazeteciliğin meslek onuruna yakışmayacak skandal ve şaibelere karışmış biri olarak, sokağa çıkmaya utanman gerekirken hala video çekip fon bekleme hevesini hayretle karşılıyorum.…