SON DAKİKA | Başkan Erdoğan Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile görüştü

Başkan Erdoğan görüşmede, iki ülke arasındaki dostluk ve dayanışmanın güçlendiğini, Türkiye'nin Sırbistan'da bir an önce yeni hükümetin kurulmasını, barış ve istikrarın sürdürülmesini temenni ettiğini, oluşacak yeni hükümetle ikili ilişkileri geliştirmeye devam edeceklerini belirtti.

Erdoğan, savunma sanayii başta olmak üzere iki ülke arasındaki iş birliği alanlarının artırılması için ortaya konan ortak çabaların, yakın zamanda meyvelerini vermesinin beklendiğini ifade etti.

Başkan Erdoğan görüşmede, Vucic'in 8 Şubat'ta makam aracıyla geçirdiği kaza nedeniyle üzüntülerini dile getirirken, geçmiş olsun dileklerini de iletti. Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic de Erdoğan'ın doğum gününü tebrik etti.