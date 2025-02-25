SON DAKİKA! Sosyal medyaya kademeli düzenleme: Son aşamaya gelindi! Yeni uygulama nasıl olacak?

İkinci stratejik amaç doğrultusunda çocuk dostu adalet alanında 19 faaliyeti hayata geçirerek çocukların adalete erişimini kolaylaştıran mekanizmalar oluşturduklarına değinen Bakan Göktaş, bu sayede risk altında bulunan bir çocuğun tespit edildiği andan itibaren zaman kaybetmeden gerekli önlemlerin alındığını ifade etti.



Üçüncü stratejik amaç olan çocuğa yönelik koruma ve destek hizmetlerinin en kapsamlı alanlardan biri olduğunu söyleyen Bakan Göktaş, "Bu çerçevede, çocuklarımızın güvenli ortamlarda büyümeleri için 83 faaliyet gerçekleştirdik. Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde yürütülen 'Gönül Elçileri Projesi' ile bugüne kadar 10 bin 467 çocuğumuzu koruyucu ailelerimizle himaye ettik. 589'u 2024 yılında olmak üzere bugüne kadar 20 bin 222 çocuğumuzu evlat edinme hizmetinden faydalandırdık. 'Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetimiz' ile 170 bin 567 çocuğumuza kendi ailelerinin yanında destek olduk, olmaya devam ediyoruz. SED'den yararlanan 41 bin 643 çocuğumuzun kendilerini sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda geliştirebilmesi için 'Okul Destek Projesi'ni yürütüyoruz. Koğuş tipi bakım modelinden ev tipi bakım modeline geçerek, devrim niteliğinde bir yenilik hayata geçirdik. Çocuklarımıza aile şefkati hissettirecek bir yaşam alanı sunuyoruz. Ülkemizin dört bir yanında bulunan bin 185 çocuk evi ve 119 çocuk evleri siteleri ve 58 ihtisaslaşmış çocuk evleri sitelerinde toplam 15 bin 168 çocuğumuza hizmet veriyoruz. Çocuklarımızın güvenliğini her şeyin üstünde tuttuk. Çocuklar Güvende Ekiplerimizle 2024 yılı sonu itibarıyla toplamda 198 bin 486 çocuğun izleme sürecini yürüttük. Risk altında olduğu değerlendirilen çocukların okullarına 27 bin 295 ziyaret gerçekleştirdik. 56 bin 524 sosyal hizmet müdahalesi uyguladık. Ayrıca 51 bin 466 aileye rehberlik hizmeti sunduk" ifadelerine yer verdi.