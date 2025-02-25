Ukrayna savaşının 4. yılında Ankara’dan barış mesajı

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş dün dördüncü yılına girdi. ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya lideri Vladimir Putin'in savaşı bitirme kararı almalarının ardından Moskova- Washington hattındaki görüşmeler sürüyor. Avrupalı liderler ise dün destek için Kiev'e gitti. Dünyanı gözü bir yandan da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Ankara ziyaretindeydi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "ABD'nin (Rusya-Ukrayna) yeni girişimine sonuç odaklı bir yaklaşım olarak büyük önem atfetmekteyiz. (Rusya ile Suriye'de) Ayrılıkçı hareketlerin önünün kesilmesi gerektiği konusunda benzer görüşlere sahibiz" mesajlarını verdi.

'İKİ TARAFLI MÜZAKERE' ÇAĞRISI

Fidan basın toplantısında, Türkiye'nin olası barış görüşmelerine ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu söyledi ve "Çözüme iki taraflı müzakerelerle ulaşılır" dedi. Rus Bakan Lavrov, "ABD'den, İstanbul görüşmeleri temel olarak kabul edilebilir şeklinde bir açıklama duymadım. Boris Johnson, Ukrayna'nın bunu imzalamasını engelledi" açıklamasını yaptı. Lavrov 24 Şubat 2022'de başlayan bu savaşın sebebinin Ukrayna'nın NATO'ya girme çabası olduğunu iddia etti. Trump'ın özel temsilcisi Steven Whitkoff ise Mart 2022'de İstanbul'da yapılan Rusya-Ukrayna müzakerelerinde formüle edilen şartların, barış anlaşması için temel alınabileceğini söyledi.





'HER TÜRLÜ GAYRETİ GÖSTERMEYE KARARLIYIZ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşının 3'üncü yılı nedeniyle 4. Kırım Platformu Liderler Zirvesi'ne video mesaj gönderdi. Erdoğan, "Türkiye, 2014 yılında Kırım'ın ilhakından bu yana uluslararası hukukun temel ilkeleri doğrultusunda Ukrayna'nın haklı davasına gereken desteği vermiştir. Bundan 3 sene önce çatışmalar başladığında savaşa karşı olduğumuzu nasıl ilan ettiysek, bugün de savaşın müzakereler vasıtasıyla sonlandırılması için her türlü gayreti göstermeye kararlıyız. Bunu yaparken Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, egemenliği ve bağımsızlığına olan güçlü desteğimizi sürdürüyoruz" diye konuştu. Mehmet Fahri ÖZKAN