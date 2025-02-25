Yenidoğan Çetesi davasında ara karar

İstanbul'da bebekleri anlaşmalı oldukları hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi yöneticisi ve üyesi 46 sanığın yargılandığı davanın 3. duruşması 4. gününde tamamlandı. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada bir kısım tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile tarafların avukatları hazır bulundu. Sanık avukatlarının savunmalarının ardından ara karar açıklandı. Mahkeme, tutuklu sanıklardan Birinci Hastanesi sorumlusu Emine Avcı, ambulans şoförü Hüseyin Gündüz, Esenyurt Reyap Hastanesi'nde medikal muhasebeci Funda Özen ve acil çağrı merkezi çalışanı Serdar Yüksel'i adli kontrol şartıyla tahliye etti.