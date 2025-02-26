AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir: İstanbul’u yeniden kazanacağız

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir A Haber'de açıklamalarda bulunuyor.

AHaber CANLI YAYIN

Özdemir'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Aldığımız bayrağı daha ileriye götürmek istiyoruz. Yeni dönemde öncelikli hedefimiz 2028. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde AK Parti'yi çok ileri noktalara taşımak istiyoruz. Sonrasında da 2029 seçimlerinde İstanbul'u tekrar AK Parti hanelerine dahil edeceğiz.

İstanbul'daki vatandaşımızın mevcut yönetiminden memnuniyetinin olmadığını biliyoruz. İstanbul'daki metro sistemi geriye gitti. Önümüzdeki dönemde bol bol anlatacağız İBB'nin yapmadıklarını, yapmayıp da yapıyormuş gibi gösterdiklerini.