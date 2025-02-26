Bakan Fidan’dan Netanyahu’ya Suriye tepkisi: Söylemleri barıştan yana olmadığını açıkça gösteriyor

Fidan, küresel savaşların ve krizlerin tamamında barış ve adaleti hedeflemeleri gerektiğini vurgulayarak bazı ihtilafları çözmeye çalışırken diğer savaşlara göz yummanın, hukuka da insanlık değerlerine de aykırı olduğunun altını çizdi.

Bakan Fidan, bu çerçevede İsrail'in bölgeyi istikrarsızlığa sürüklemeye yönelik eylemlerine karşı net bir duruş sergilenmesi gerektiğini vurguladı.

Suriye'deki gelişmeleri de yakından takip ettiklerine işaret eden Fidan, dün tamamlanan Ulusal Diyalog Konferansı'nın Suriye'ye ve Suriye halkına hayırlı olmasını diledi.

"SURİYE'DE GEÇİŞ SÜRECİ KAPSAYICI OLMALI VE AYRILIKÇILIĞA GEÇİT VERMEMELİ"

Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye'nin, her zaman Suriye'nin geleceğinin Suriye halkı tarafından belirlenmesi gerektiğini savunduğuna dikkati çekerek "Ulusal Diyalog Konferansı'nın düzenlenmesini, Suriye halkının geleceğine sahip çıkma çabasının önemli bir parçası olarak görüyoruz. Konferansın, Suriye'de geçiş sürecinin kapsayıcı bir şekilde sürdürülmesine, devlet kurumlarının birlik ve beraberlik anlayışıyla tesis edilmesine ve Suriye halkının ortak müreffeh geleceğine katkı vereceğini düşünüyoruz. Siyasi geçiş sürecinin sonraki adımlarının da kapsayıcı olmasını ve ayrılıkçı hareketlere geçit vermeyen bir şekilde hayata geçirilmesini bekliyoruz." diye konuştu.