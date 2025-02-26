Bakan Yardımcısı Alpaslan açıkladı: Yanan otele 5 kez idari yaptırım uygulandı

'YANGIN DENETİMİ İLGİLİ KURUMLARIN YETKİSİNDE'

Alpaslan, Turizm Yatırım, İşletme ve Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Yönetmeliğin 18'inci maddesi uyarınca, belgeli turizm işletmelerinde temizlik, intizam, servis, fiyat, idare ve işletme, belge almaya esas olan vasıflarla, personel niteliklerinin tespit ve denetimi yetkisinin bakanlığa ait olduğunu, sağlık ve çevre kirliliği ile ilgili denetimlerin, görevli kamu kurum ve kuruluşların tabip ve sağlık elemanlarınca, iş yeri açma ve çalışma ruhsatları ile ilgili denetimlerin ise iş yeri açma ve çalışma ruhsatını veren kamu kurumu tarafından yapıldığını anlattı. Alpaslan, "Görüldüğü gibi, yangın, gıda denetimi, havuz suyu hijyeni, gürültü izolasyonu, asansör sertifikasyonu gibi uzmanlık gerektiren konular ilgili kurumların yetkisinde olup, bakanlığımız denetim elemanlarının görev ve yetki alanında olmadığı gibi bu konularda yetkinlikleri de bulunmamaktadır. İş yeri açma ve çalışma ruhsatının varlığı, yetkili makamlar tarafından kendi mevzuatlarına göre gerekli inceleme ve denetimlerin yapıldığına ve teknik yeterliliğine karinedir. Buradan da anlaşılacağı gibi turizm işletmesi belgesi, tesisin teknik yeterliliğine, imar ve yangın güvenliği gibi bir belge olmayıp, kalite belgesi niteliğindedir ve tek başına bir otelin açılıp işletilmesi için yeterli değildir" ifadelerini kullandı.

Alpaslan, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca konaklama tesislerinde yapılan denetimlerde, tesisin kullanım amacına uygun büyüklükte mahallere sahip olmasına, turizm tesisinin 3, 4, 5 yıldız gibi belirlenen sınıfının devam edip etmeyeceğine, verilen hizmetin nitelikli olması ile tesisin temiz ve bakımlı olmasına, lokanta, SPA, lobi gibi genel mahaller ile yatak odalarının asgari şartlarının sağlanmasına, tür ve sınıfına göre oda sayılarının uygun olup olmadığına, turizm belgesinde belirtilen kapasitede değişiklik olup olmadığına, personel niteliklerine ve tesis türünün tespitine yönelik kalite unsurlarına bakıldığını belirtti.