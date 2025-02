Bakan Yerlikaya’dan Gazze mesajı: Dünya sussa Türkiye susmaz

7 Ekim 2023… İnsanlık tarihine; kapkara bir gün olarak geçmiştir! Zirâ o günden itibaren Gazze'de; Üstelik de tüm dünyanın gözleri önünde korkunç bir soykırım yaşanıyor! Çocuklar öldürülüyor, kadınlar öldürülüyor, yaşlılar öldürülüyor… Yardıma koşan insanlar, insanlıktan nasibini almayanlar tarafından öldürülüyor!

Dünya sussa, Türkiye susmaz. Güneş her sabah yeniden doğuyorsa Gazze'de de yeni güneşler doğmaya devam edecek. İsrail'in her türlü gaddarlığına ve saldırılarına rağmen topraklarını terk etmeyen Gazze halkı, Gazze'ye sahip çıkmaya devam edecek. Kudüs'ün her bir taşında, Gazze'nin her bir sokağında Ramallah'ın her bir köyünde zulme boyun eğmeyen güçlü bir irade vardır. 85 milyonun duası, aziz milletimizin haykırışı vardır. Çanakkale'de şehitleri bulunan Filistinlilerin davası bizim davamızdır. Filistin'in özgürlüğü insanlık onurunun yeniden inşasıdır. Bizim dinimiz cömertliği, paylaşmayı emretmiştir. Köklü tarihimiz mazluma kol kanat germenin en güzel örnekleriyle doludur. Bugün de aynı inançla Filistinli kardeşlerimizin yanındayız.