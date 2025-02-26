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Giriş Tarihi: 26.2.2025 10:44 Son Güncelleme: 26.2.2025 10:49

Başkan Erdoğan 71 yaşında! AK Parti'den anlamlı paylaşım: Mazlumların umudu, milletinin hizmetkarı...

AK Parti, 71 yaşına giren Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü kutladı. Partinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Halkına ve her geçen gün artan 85 milyon vatandaşa liderlik etmeye hoş geldiniz, sefa getirdiniz. İyi ki varsınız." ifadelerine yer verildi.

AA
Başkan Erdoğan 71 yaşında! AK Parti’den anlamlı paylaşım: Mazlumların umudu, milletinin hizmetkarı...

AK Parti, 71 yaşında giren Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.

Partinin sosyal medya hesabından "sefa getirdiniz" etiketiyle yapılan paylaşımda, "Mazlumların umudu, ülkesinin ve milletinin hizmetkarı liderimizin doğum günü kutlu olsun. Halkına ve her geçen gün artan 85 milyon vatandaşa liderlik etmeye hoş geldiniz, sefa getirdiniz. İyi ki varsınız." ifadelerine yer verildi.

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Başkan Erdoğan 71 yaşında! AK Parti'den anlamlı paylaşım: Mazlumların umudu, milletinin hizmetkarı...
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