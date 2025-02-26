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Giriş Tarihi: 26.2.2025 16:28 Son Güncelleme: 26.2.2025 16:30

Başkan Erdoğan 71 yaşında: Liderlerden doğum günü tebriği

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün 71 yaşına girdi. Millete hizmete adanmış ömrüne sayısız imza proje ve başarı sığdıran Başkan Erdoğan'ın doğum gününü liderler de kutladı.

Başkan Erdoğan 71 yaşında: Liderlerden doğum günü tebriği

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 71 yaşına girdi. Başkan Erdoğan'ın doğum gününü dünya liderleri de kutladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis Başkan Erdoğan'ı arayarak mesajlarını paylaştı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Azerbaycan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev görüşmede, Başkan Erdoğan'ın doğum gününü tebrik etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Kazakistan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Kazakistan Devlet Başkanı Tokayev görüşmede, Başkan Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Yunanistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis görüşmede, Başkan Erdoğan'ın doğum gününü tebrik etti.

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Başkan Erdoğan 71 yaşında: Liderlerden doğum günü tebriği
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