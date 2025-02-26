Başkan Erdoğan 71 yaşında: Liderlerden doğum günü tebriği

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 71 yaşına girdi. Başkan Erdoğan'ın doğum gününü dünya liderleri de kutladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis Başkan Erdoğan'ı arayarak mesajlarını paylaştı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Azerbaycan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev görüşmede, Başkan Erdoğan'ın doğum gününü tebrik etti.