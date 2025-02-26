Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan'dan Hocalı Katliamı paylaşımı: Acısını hiçbir zaman unutmayacağız
Giriş Tarihi: 26.2.2025 12:40

Başkan Erdoğan'dan Hocalı Katliamı paylaşımı: Acısını hiçbir zaman unutmayacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hocalı Katliamı'nın 33'üncü yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hocalı Katliamı’nın 33’üncü yıl dönümünde, katledilen Azerbaycanlı kardeşlerimizi rahmetle yâd ediyorum." dedi.

Başkan Erdoğan’dan Hocalı Katliamı paylaşımı: Acısını hiçbir zaman unutmayacağız

Başkan Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Acısını hiçbir zaman unutmayacağımız, hüznünü hep içimizde taşıyacağımız Hocalı Katliamı'nın 33'üncü yıl dönümünde, katledilen Azerbaycanlı kardeşlerimizi rahmetle yâd ediyorum. İyi ve kötü günde yekvücut olduğumuz kardeş Azerbaycan halkına taziyelerimi iletiyorum."

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Başkan Erdoğan'dan Hocalı Katliamı paylaşımı: Acısını hiçbir zaman unutmayacağız
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