Başkan Erdoğan’dan Hocalı Katliamı paylaşımı: Acısını hiçbir zaman unutmayacağız

Başkan Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Acısını hiçbir zaman unutmayacağımız, hüznünü hep içimizde taşıyacağımız Hocalı Katliamı'nın 33'üncü yıl dönümünde, katledilen Azerbaycanlı kardeşlerimizi rahmetle yâd ediyorum. İyi ve kötü günde yekvücut olduğumuz kardeş Azerbaycan halkına taziyelerimi iletiyorum."