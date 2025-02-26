Bir yalanları daha çöktü! Hulusi Akar’ın kızı hakkındaki asılsız iddilara yanıt: Danıştay kararı bulunmuyor

"HERHANGİ BİR DANIŞTAY KARARI BULUNMAMAKTADIR"

Avukat Samet Can Olgaç, "İşlemlerin, kişiye özel olmadan ve hiçbir dış müdahale olmaksızın o dönemde yürürlükteki mevzuata uygun ve şeffaf bir şekilde kurul kararıyla" gerçekleştiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bu gerçeklerin bilinmesine karşın, Sayın Akar ve ailesini hedef alan karalama kampanyası ve itibar suikastı niteliğindeki bu tür dayanaksız, asılsız iddia ve yorumlar, basın meslek ilkeleri başta olmak üzere hiçbir etik ve ahlaki değerlerle bağdaşmamaktadır. Tamamen siyasi çıkar sağlama ve kamuoyunu yanıltma amacı taşımaktadır. Ayrıca, yayınlarda, Danıştay tarafından bir karar verildiğinden bahsedilmekte, Sayın Akar'ın kızının üniversiteye kabulü ile ilgili olarak verilmiş herhangi bir Danıştay kararı da kesinlikle bulunmamaktadır.

Diğer taraftan, daha önce aynı konuda yapılan yayınlar bakımından Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği 30 Mayıs 2023 tarihli kararıyla; '…haberde talepte bulunanın kızı hakkında diploma usulsüzlüğü yapılarak iki bölüm arasında denklik olmamasına rağmen Tıp Fakültesi'ne kabul edildiği belirtilmişse de, talep evrakının incelenmesinde, söz konusu geçiş işleminin o dönem yürürlükte bulunan mevzuata aykırı olmadığı, benzer şekilde birçok öğrencinin de bu haktan yararlandığı bu hususta haber içeriğinin 'gerçek haber' niteliğini aşarak haber verme hürriyeti kapsamı dışında kaldığı gibi talep edenin toplum nezdindeki itibarını zedeleyerek kişilik haklarını ihlal ettiği, haberin gerçekliği hususundaki cevapların yayınlanmasının, yayına erişen kişiler açısından konu hakkında farklı bir kaynaktan bilgi edinilmesi imkanını sağlayacağı hususu birlikte gözetildiğinde…' denilerek tekzip talebinin kabulüne karar verilmiştir."