CHP’li belediyenin konser usulsüzlüğüne gözaltı

CHP'LI Beykoz Belediyesi'nin eski Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Erkan Duyar, konser etkinliklerinde hukuka aykırı işlemler yapıldığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Beykoz Belediyesi'nin düzenlediği 20 milyon TL bedelli 3 ayrı konserle ilgili Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı. İçişleri Bakanlığı müfettişlrinin yaptığı incelemelerde, hukuka aykırı usulsüz işlemler yapıldığı tespit edildi. Beykoz Belediyesi'nin eski Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Erkan Duyar gözaltına alındı. Sayıştay denetçisi tarafından hazırlanan rapor kapsamında yürütülen soruşturmada, 30 Ağustos 2024'te iptal edilen 'Baba Zula' konseri için 450 bin TL ödendiği, ihalenin teknik şartnamesinde yer alan yüzde 20 cezanın uygulanmadığı belirlendi. İhale kapsamında Manuş Baba'ya da 3 milyon TL kaşe ödemesi yapıldığı tespit edildi.