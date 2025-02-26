DEM Parti, İmralı görüşmesi için Adalet Bakanlığı’na başvuru yaptı

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Doğan, İmralı'da gerçekleştirilecek 3'üncü görüşme için heyetin hazırlık yaptığını söyleyerek, "Başvuru süreci tamamlandı, bugün itibariyle başvuru yapıldı. En kısa sürede, bu haftayı tamamlamadan Öcalan ile görüşebilmeleri için İmralı Adası'na gitmelerini bekliyoruz. Ardından dönüşte, daha önce de olduğu gibi ilk görüşmenin akabinde, burada, Meclis'te, siyasi partilerle, Meclis Başkanı'yla yani çeşitli çevrelerle görüşülmeye çalışıldı. Bu görüşmeler sonrasında da her seferinde kamuoyu detaylı, kapsamlı bir biçimde bilgilendirildi. Bu görüşmenin en kısa sürede gerçekleşmesini bekliyoruz, birkaç gün içinde" ifadelerini kullandı.

Doğan, İmralı'dan yapılacak çağrıya ilişkin, "Yapılacak görüşmeden sonra beklenen tarihsel açıklamanın, tarihi çağrının nasıl yapılacağına ilişkin, bazı konular netlik kazanmamış olsa da mevzubahis açıklamanın görüntülü bir şekilde olmasını temenni ettiğimizi daha önce de ifade ettik. Görüntülü olmasının daha iyi olacağını, zaten bugüne kadar sürdürülen tecridin de kaldırılması gerektiğini de defalarca ifade ettik. Toplumsal talebin de bu yönde olduğunu ifade ettik. Yani görünür, duyulur bir açıklamanın yaratacağı etkinin daha güçlü bir etki olacağını ifade edelim" diye konuştu.