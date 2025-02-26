Dışişleri Bakanlığından Hocalı Katliamı’nın 33. yılına ilişkin anma mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Hocalı Katliamı'nın 33. yılı nedeniyle yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, "26 Şubat 1992 tarihinde, Ermenistan silahlı birlikleri tarafından Azerbaycan'ın Hocalı şehrinde masum sivillere yönelik gerçekleştirilen katliamı lanetliyoruz. Hocalı'da katledilen 613 kardeşimizin, yaralananların, esir alınan ve kaybolan tüm Azerbaycanlıların acısı hala yüreğimizdedir." ifadeleri kullandı.

Açıklamada, Hocalı Katliamı'nda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dilendi ve Azerbaycan halkına taziye sunuldu.