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Giriş Tarihi: 26.2.2025

Endülüs’ten Mekke’ye at sırtında hac yolculuğu

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Endülüs’ten Mekke’ye at sırtında hac yolculuğu
İspanya'dan at sırtında hac yolculuğuna çıkan ve 8 bin kilometrelik bir rota izleyerek Mekke'ye ulaşmayı hedefleyen Endülüslü Müslümanlar, İstanbul'a ulaştı. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nin misafir ettiği hacı adayları Abdellah Hernandez Mancha, Abdelqader Harkassi Aidi, Bouchaib Jadil, Tarek Rodriguez Fernandez, öğrencilere yolculuklarını anlattı. İspanya'da coğrafya profesörü olan Abdellah Hernandez Mancha, "4 bin kilometrenin ardından birkaç Avrupa ülkesini geçtikten sonra İstanbul'a ulaştık. Biz bu yolculuğa inançla başladık. 1984'te bu sözü verdim. Şimdi o sözümü yerine getiriyorum. Allah'ın yardımı ile buralara kadar geldik" dedi.
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Endülüs’ten Mekke’ye at sırtında hac yolculuğu
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