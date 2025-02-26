FETÖ’ye ‘mahrem’ darbesi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nı hedef alan FETÖ/PDY'nin 'mahrem hizmetler' yapılanmasına yönelik soruşturma yürüttü. Sivil imamlar ile iletişim sağladıkları ve haberleştikleri tespit edilen 1'i mahrem imam, 1'i görevde 4'ü daha önce ihraç/emekli edilmiş 5 subay, 7'si ihraç edilmiş astsubay, 1'i daha önce ilişiği kesilmiş askeri öğrenci olmak üzere toplam 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 4 ilde eşzamanlı operasyon başlatıldı.