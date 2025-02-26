Gazzelilerin yerinden edilmesini kabul edemeyiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Külliye'de Ürdün Haşimi Krallığı Veliaht Prensi Hüseyin bin Abdullah'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı kabulle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ile bölgesel ve küresel konular ele alındı. İlişkileri geliştirmek için iki ülke arasındaki işbirliği ve koordinasyonu artırmanın önemli olduğu ifade edildi. Erdoğan, Türkiye olarak, Gazzelilerin yerinden edilmesi ve çevre ülkelere gönderilmelerine ilişkin planın kabul edilemeyeceğini, Gazze'nin yeniden imarı için vakit geçirmeden kolları sıvamak gerektiğini belirtti." Başkan Erdoğan, dün ayrıca Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, iki ülkenin ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan, Vucic'in 8 Şubat'ta makam aracıyla geçirdiği kaza nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti. Vucic de Erdoğan'ın doğum gününü tebrik etti. Öte yandan Erdoğan, AK Parti Genel Merkez Kadın ve Gençlik Kolları MKYK toplantılarına ayrı ayrı başkanlık etti.