Google’a haber payı cezası! Bir ülke daha isyan bayrağını açtı! Türk yayıncılar da haklarını istiyor

X, META VE DİĞER DEVLERE UYARI

Komisyon, Google'ın yanı sıra X, YouTube, TikTok ve Meta gibi diğer teknoloji şirketlerine de yerel haberleri öncelikten çıkarma uygulamasını durdurma talimatı verdi. MDPMI Başkanı James Hodge, aksi taktirde yerel medyayı desteklemek amacıyla kazançlarından yüzde 5-10 oranında vergi alınması yönünde baskı yapabileceğini belirtti. Hodge ayrıca Google'ın arama algoritmalarını Güney Afrika haber medyasını destekleyecek ve yabancı platformlara yönelik önyargıyı azaltacak şekilde ayarlaması gerektiğini açıkladı.

'HABERLER İÇİN TELİF GÜNDEMİMİZDE'

Meclis Dijital Mecralar Komisyonu Başkanvekili Nazım Elmas: Gündemimizde haberlerin telifiyle ilgili bir konu var. Haber, içerik üretenin, ürettikleri içeriklerin çok beğeni alması ve daha fazla kişiye ulaşması anlamında ortaya bir değer çıkıyor. Bu değerin üreten kişiye de maddi olarak akışının olması gerekiyor. Sosyal medya platformları, dijital mecralar kâr ediyor, reklam alıyor. Bu içerikler büyük ekonomiye dönüşüyor, bu değerin haberi üretene de yansıması gerekir. Haber sadece alt alta cümlelerin yazılmasından ibaret değil, sanatsal bir faaliyet. Kazancın bir kısmının üretene yansıması emek takdiridir. Türkiye'de dijital mecraların temsilcileri var. Vergi yasalarına tabi olarak yayınlarını yapıyorlar. Vergilerini ödüyor ve kayıt altına giriyorlar. Temsilcilikleri de bunun için çok önemsiyoruz. Yeni ilave vergi Maliye Bakanlığımızın uhdesinde olan konu, ihtiyaç duyulursa yapılır.