İstanbul’un göbeğinde çöp isyanı

CHP'li Beşiktaş Belediyesi'nin temizlik, park ve bahçeler, veteriner işleri ve fen işleri birimlerinde çalışan işçiler, maaşlarının aylardır tam ödenmemesi nedeniyle iş bıraktı. İlçenin birçok noktasında dün sabahtan itibaren çöpler toplanmadı. Cadde ve sokaklada çöp yığınları oluştu. Duruma isyan eden ilçe sakinleri bir kaç gün böyle devam ederse hastalık yayılmasından endişe ettiklerini dile getirdi.

Ücretlerinin 4 aydır eksik ve geç ödendiğini belirten işçiler ise, "Arkadaşlarımız borç batağında, tefecilerin eline düşen işçiler var. Biz eksik çalışmıyoruz, işimize geç gelmiyoruz. Ücretimizin de eksiksiz ve zamanında ödenmesini istiyoruz" diyerek tepki gösterdi. Sendikadan işçilere gönderilen mesajda ise süresiz iş bırakma kararı alındığı belirtildi.