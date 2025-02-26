Katliamın 33’üncü yılında Hocalı şehitleri anıldı

Karabağ Savaşı sırasında 26 Şubat 1992'de Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasında Ermenistan'a bağlı kuvvetler tarafından öldürülen Hocalı şehitleri katliamın 33'üncü yılında Türkiye'de, Azerbaycan'da ve dünyada törenlerle anıldı. 106'sı kadın, 83'ü çocuk olmak üzere 613 Azeri Türk'ünün şehit edildiği katliamda 487 kişi ağır yaralandı.

Ermeni güçleri 1275 kişiyi esir aldı, bunların 150'sinden hiç haber alınamadı. Katliamda 8 aile tamamen yok edildi. Hocalı'da 25 çocuk her iki ebeveynini, 130 çocuk ise ebeveynlerinden birini işkencelerle kaybetti. SABAH'a konuşan siyaset bilimci Doç. Dr. Gökmen Kantar, "Hocalı katliamı, tüm dünyanın göz önünde işlenmiştir.

'Sarsılmaz kardeşlik' ve 'Tek millet iki devlet' şiarı yıllar sonra mutlak zaferi getirmiştir" dedi. TBMM'de Hocalı katliamı için fotoğraf sergisi açıldı. İbn Haldun Üniversitesi'nde yapılan anma törenine Bilal Erdoğan da katıldı. Kütahya Tunçbilek'te, Kars'ta Hocalı şehitlerini anma etkinlikleri düzenlendi. Hollanda'da, Hocalı Soykırım Anıtı'na güller ve karanfiller bırakıldı.