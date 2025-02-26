Lütfü Savaş CHP’nin şaibeli kurultayı ile ilgili soruşturmada ifade verdi: Delegelere baskı yapıldı

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında tanık olarak ifade verdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 4-5 Kasım 2023'te yapılan kurultayda 'para karşılığı oy kullandırıldığı' iddialarına ilişkin 10 Şubat'ta soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında bazı delegelerin ifadelerine başvurulurken, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş da dün Ankara Adliyesi'nde tanık sıfatıyla yaklaşık 2 saat ifade verdi. Daha önce CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nın iptali için Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açan Savaş, kurultayda yaşanan usulsüzlükler ve delegelerin iradesinin sakatlanması iddialarıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na yeni bir suç duyurusunda bulundu.

EVRAKTA SAHTECİLİK

Savaş, şikâyet dilekçesinde Cumhuriyet Halk Partisi 38. Kurultayı Divan Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ilk tur oylamasının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylıktan çekilmesi yönünde telkinlerde bulunduğunu ancak kurultay sürecinde Kılıçdaroğlu'nun çekilmesi söz konusu olmadığı halde, divan başkanının konuşma yaptığı esnada Kılıçdaroğlu'nun çekildiğini söylemesiyle birçok delegenin salonu terk ettiğini ve delegelerin iradesinin sakatlandığını kaydetti. Dilekçede, "Bu süreçte, divan başkanının hukuka aykırı müdahalelerde bulunduğu, delegelerin özgür iradelerinin ihlal edildiği açıkça görülmektedir" denildi. Gazeteciler tarafından yapılan haberlerde de Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylıktan çekildiği yönünde yanlış bilgiler verildiği belirtilerek, "Delegeler üzerinde psikolojik baskı oluşturularak seçim sürecinin manipüle edilmesi sağlanmıştır. Delegelerin özgür iradesi ile oy kullanma hakkı bu yöntemlerle ihlal edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

'GEÇERSİZ SAYARIM'

Ekrem İmamoğlu'nun seçim öncesinde üzerinde çizik olan oyları 'Geçersiz sayarım' diyerek delegeler üzerinde baskı kurduğu ve oylama esnasında fiili müdahalelerde bulunulduğu kaydedilen dilekçede oy pusulalarını sayan kişilerin hukuksuz biçimde hareket ettiği, Kemal Kılıçdaroğlu'na verilen oyları geçersiz saydırmak amacıyla pusulalar üzerine işaretler koyarak seçim sonuçlarını manipüle ettiğinin duyurulduğu aktarıldı. Dilekçede, söz konusu eylemlerin 'Resmi evrakta sahtecilik' suçunu oluşturduğu, seçim sürecinin adil ve şeffaf yürütülmesinin engellendiği belirtildi. Savaş'ın avukatı Onur Yusuf Üregen adliye önünde yaptığı açıklamada, hukuksuzlukların ortaya çıkarılması ve demokratik süreçlerin korunması adına sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını kaydetti.

ÖZEL'E SUÇ DUYURUSU

Savaş, dilekçesinde 21 Şubat 2025 tarihinde "Lütfü Savaş sadece bu kirli oyunun kullandığı bir piyondur" diyen Özgür Özel hakkında da suç duyurusunda bulundu. Dilekçede bu ifadelerin Savaş'ın onur, şeref ve saygınlığını açıkça rencide ettiği anlatıldı.