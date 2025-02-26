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Giriş Tarihi: 26.2.2025

Reyhanlı bombacısı Suriye’de yakalandı

Kerim CENGİL Kerim CENGİL
Reyhanlı bombacısı Suriye’de yakalandı
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2013 yılında 53 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısının faillerinden Temir Dükancı, Suriye'den Lübnan'a kaçma hazırlığındayken MİT operasyonuyla yakalandı. Dükancı, saldırıda kullanılan patlayıcıların deniz yoluyla Türkiye'ye geçirilmesine yardım etmek ve patlayıcıları taşıyacak aracı temin etmekle suçlanıyor. Saldırının diğer iki faili de daha önce yakalanmıştı.
Diğer taraftan Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyinde 1 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
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Reyhanlı bombacısı Suriye’de yakalandı
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