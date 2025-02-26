Reyhanlı bombacısı Suriye’de yakalandı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2013 yılında 53 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısının faillerinden Temir Dükancı, Suriye'den Lübnan'a kaçma hazırlığındayken MİT operasyonuyla yakalandı. Dükancı, saldırıda kullanılan patlayıcıların deniz yoluyla Türkiye'ye geçirilmesine yardım etmek ve patlayıcıları taşıyacak aracı temin etmekle suçlanıyor. Saldırının diğer iki faili de daha önce yakalanmıştı.Diğer taraftan Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyinde 1 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.