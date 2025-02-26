Türkiye’den Gazze’ye umut eli: Filistin’in acısı bizim acımızdır

İsrail'in 2023'ten bu yana Gazze'de sürdürdüğü soykırım savaşı, binlerce masum insanın yaşamına mal olurken, bölgede tarihin en büyük insani felaketlerinden biri yaşanıyor.

Türkiye ise bu zulme sessiz kalmayarak, AFAD koordinasyonunda başlatılan "Gazze İçin El Ele Yardım Kampanyası" ile harekete geçti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın katılımıyla düzenlenen programda, Gazze halkının yaralarını sarmak için tüm Türkiye'nin seferber olduğu vurgulandı.

GAZZE HALKI İÇİN YARDIM KAMPANYASI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; "Bugün, Mazlum Gazzeli ve Filistinli kardeşlerimiz için 'Kudüs; inancımızın ve insanlığın davasıdır' diyerek, hep birlikte AFAD çatımız altında bir araya geldik." dedi. Yerlikaya, Türkiye'nin her zaman mazlumların yanında olduğunu belirterek, "Merhameti paylaşmayı, en zor günde yaralara merhem olmayı kendine şiar edinmiş bir milletin evlatlarıyız biz" ifadelerini kullandı.

GAZZE'DEKİ İNSANLIK DRAMI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekerek, "Filistin'de öyle bir insanlık dramı ile karşı karşıyayız ki; İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında, bugüne kadar 61 bini aşkın sivil şehit oldu. 112 bin kardeşimiz yaralandı. Yaklaşık 2 milyon Gazzeli, doğduğu topraklardan, vatanlarından edildi" ifadelerini kullandı.

GÖZLERİMİZİ KAPATAMAYIZ: DÜNYA SUSSA, TÜRKİYE SUSMAZ

"Gazze İçin El Ele Yardım Kampanyası" ile Türkiye, Gazze halkının yanında olduğunu bir kez daha gösteriyor. Bakan Yerlikaya, dünya sussa da Türkiye'nin susmayacağını vurgulayarak, "Filistin'in acısı bizim acımızdır. Filistin'in özgürlüğü, insanlık onurunun yeniden inşasıdır" dedi.

AFAD'DAN GAZZE'YE YARDIM SEFERBERLİĞİ

AFAD Başkanlığı, Gazze'deki insani dramı sonlandırmak için seferberlik ilan etti. 61 bini aşkın sivilin hayatını kaybettiği Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla, 15 "İyilik Gemisi" gönderildi, 96 bin ton insani yardım malzemesi Gazze'ye ulaştırıldı. Ayrıca, 8 sahra hastanesi kurularak, 53 ambulans ve 2 UMKE aracı gönderildi.

GAZZE'NİN YENİDEN İNŞASI: ÇADIRLAR VE KONTEYNIRLAR GAZZE'YE ULAŞTI

Viraneye dönen Gazze'de, Filistinli kardeşlerimizin yerleşik hayata geçmesine büyük önem veriyoruz. Bu amaçla 25 bini aşkın çadırı Gazze'ye ulaştırdık. İlk etapta 400'ü aşkın konteynır da iyilik gemimize yüklendi. İnşallah en kısa sürede konteynırların da Gazze'de kurulumuna başlayacağız.

TÜRKİYE'NİN İNSANLIK DESTANI: BİR MİLLET, BİR DÜNYA

Bütün çabamız; vatanlarını, şeref ve haysiyetlerini müdafaa eden, zulme baş eğmeyen ve onuruyla direnen Filistinli kardeşlerimize destek olmaktır. Milletimizin düşünce, istek ve taleplerinin aynası konumunda olan STK'larımız ise bu çabalarımızın en büyük paydaşıdır. Devletin ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla başlatılan bu yardım kampanyası, Türkiye'nin tüm dünyaya örnek olacak bir dayanışma sergilediği bir adım oldu. Bakan Yerlikaya, "Filistinli kardeşlerimize destek olmaktan gurur duyuyoruz ve bu yardım kampanyasında yer alacak herkese teşekkür ediyorum" dedi.

GAZZE'YE UMUT OLMAYA DEVAM EDİYORUZ

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Gazze'nin yeniden inşası ve halkının yaşadığı acıların son bulması için Türkiye olarak tüm gücüyle çaba sarf etmeye devam edeceklerini ifade etti. "Biz varız. Türkiye var" diyerek, Filistin'e umut olmaya devam edeceklerini belirtti.