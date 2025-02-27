Haberler Gündem Haberleri 183 yeni mahkeme kuruldu: Son 2 yılda kurulan mahkeme sayısı 2 bin 949’a yükseldi
Giriş Tarihi: 27.2.2025 11:58

183 yeni mahkeme kuruldu: Son 2 yılda kurulan mahkeme sayısı 2 bin 949’a yükseldi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kurulan yeni mahkeme sayılarını açıkladı. Bölgelerin coğrafi durumlarını, yargı çevrelerini ve iş yükünü dikkate alarak yapılan değerlendirmeler sonucunda toplam 183 yeni mahkeme kurulduğunu ifade eden Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, son 2 yılda kurulan adli yargı ilk derece mahkeme sayısının 2 bin 949’a, ülke genelinde kurulu bulunan adli yargı ilk derece mahkeme sayısının ise toplam 10 bin 237’ye yükseldiğini açıkladı.

Kerim CENGİL Kerim CENGİL
183 yeni mahkeme kuruldu: Son 2 yılda kurulan mahkeme sayısı 2 bin 949’a yükseldi

"Yargılamaların makul sürede sonuçlandırılması, adaletin gecikmeden tecellisi, mahkemelerde ihtisaslaşmanın sağlanması amacıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz" diyen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kurulan yeni Mahkemelerin sayılarını açıkladı.

SON 2 YILDA 2 BİN 949 YENİ MAHKEME

Bölgelerin coğrafi durumlarını, yargı çevrelerini ve iş yükünü dikkate alarak yapılan değerlendirmeler sonucunda 28 Ağır Ceza Mahkemesi, 2 Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi, 49 Asliye Ceza Mahkemesi, 15 İnfaz Hâkimliği, 7 Sulh Ceza Hâkimliği, 17 Asliye Hukuk Mahkemesi, 19 Aile Mahkemesi, 1 Asliye Ticaret Mahkemesi, 14 İş Mahkemesi, 3 Tüketici Mahkemesi, 2 Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, 26 Sulh Hukuk Mahkemesi olmak üzere toplam 183 yeni mahkeme kurulduğunu ifade eden Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Böylece son 2 yılda kurduğumuz adli yargı ilk derece mahkeme sayısını 2 bin 949'a, ülkemiz genelinde kurulu bulunan adli yargı ilk derece mahkeme sayısı toplam 10 bin 237'ye yükseltmiş olduk" dedi.

Yeni kurulan mahkemelerin ülkeye, millete ve yargı teşkilatına hayırlı olmasını dileyen Bakan Tunç, "Hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi vizyonumuz kapsamında adımlarımızı kararlılıkla atmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

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183 yeni mahkeme kuruldu: Son 2 yılda kurulan mahkeme sayısı 2 bin 949’a yükseldi
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