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Giriş Tarihi: 27.2.2025

Babasını selam vererek uğurladı

Babasını selam vererek uğurladı

POLİS aracıyla TIR'ın çarpıştığı kazada şehit olan 9 yıllık polis memuru Onur Şirin'in (37) cenazesi, dün son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Şirin için ilk tören Konya Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlendi. Törene Konya Valisi İbrahim Akın ve İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek ile şehidin eşi Beray, annesi Neriman, babası Alpaslan Şirin, yakınları ve meslektaşları katıldı.

Neriman ve Alpaslan Şirin, törende güçlükle ayakta dururken, şehidin eşi Beray ve 6 yaşındaki kızı Gülce Şirin, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Babasının şapkasını takan Gülce Şirin, babasını selam vererek uğurladı. Şirin'in cenazesi, memleketi Isparta'nın Yalvaç ilçesinde Devlethan Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kuşku Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Babasını selam vererek uğurladı
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