Bakan Yerlikaya, deprem bölgesi milletvekilleriyle bir araya geldi

Bakan Yerlikaya, toplantıda milletvekillerine 6 Şubat'tan bugüne kadar yapılan çalışmalar hakkında detaylı bilgi verdi. Özellikle konut seferberliğinde gelinen son durumun ele alındığı toplantıda, milletvekilleriyle istişarelerde bulunuldu.

"MİLLETİMİZLE HER ZORLUĞU BİRLİKTE AŞTIK"

Toplantı sonrası açıklama yapan Bakan Yerlikaya, "Aziz milletimizle her daim bir ve beraber olduk, her zorluğu birlikte aştık. Deprem bölgesindeki kıymetli vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hayata geçirdiğimiz dünyanın en büyük iyileştirme operasyonuna canla başla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.