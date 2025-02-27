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Giriş Tarihi: 27.2.2025 19:17

Bakan Yerlikaya, deprem bölgesi milletvekilleriyle bir araya geldi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 ilin milletvekilleriyle Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'nda bir araya geldi. Toplantıda, deprem sonrası yürütülen çalışmalar ve konut seferberliğindeki son durum hakkında milletvekillerine bilgi verildi.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Bakan Yerlikaya, deprem bölgesi milletvekilleriyle bir araya geldi

Bakan Yerlikaya, toplantıda milletvekillerine 6 Şubat'tan bugüne kadar yapılan çalışmalar hakkında detaylı bilgi verdi. Özellikle konut seferberliğinde gelinen son durumun ele alındığı toplantıda, milletvekilleriyle istişarelerde bulunuldu.

"MİLLETİMİZLE HER ZORLUĞU BİRLİKTE AŞTIK"

Toplantı sonrası açıklama yapan Bakan Yerlikaya, "Aziz milletimizle her daim bir ve beraber olduk, her zorluğu birlikte aştık. Deprem bölgesindeki kıymetli vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hayata geçirdiğimiz dünyanın en büyük iyileştirme operasyonuna canla başla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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Bakan Yerlikaya, deprem bölgesi milletvekilleriyle bir araya geldi
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