Başkan Erdoğan’dan Necmettin Erbakan paylaşımı: Hizmet ve dava adamı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Millî Görüş Hareketi'nin kurucusu, 54'üncü Hükûmetin Başbakanı, hizmet ve dava adamı Prof. Dr. Necmettin Erbakan hocamızı vefatının 14'üncü seneidevriyesinde rahmetle yâd ediyorum. Rabb'im muhterem hocamızı cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin..."
Millî Görüş Hareketi'nin kurucusu, 54'üncü Hükûmetin Başbakanı, hizmet ve dava adamı Prof. Dr. Necmettin Erbakan hocamızı vefatının 14'üncü seneidevriyesinde rahmetle yâd ediyorum. Rabb'im muhterem hocamızı cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin… pic.twitter.com/wxfQkVANeN— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 27, 2025