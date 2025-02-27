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Giriş Tarihi: 27.2.2025 12:29 Son Güncelleme: 27.2.2025 12:30

Başkan Erdoğan'dan Necmettin Erbakan paylaşımı: Hizmet ve dava adamı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ı vefatının 14. yılında andı. Erdoğan paylaşımında, "Hizmet ve dava adamı Prof. Dr. Necmettin Erbakan hocamızı vefatının 14’üncü seneidevriyesinde rahmetle yâd ediyorum." dedi.

Başkan Erdoğan’dan Necmettin Erbakan paylaşımı: Hizmet ve dava adamı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Millî Görüş Hareketi'nin kurucusu, 54'üncü Hükûmetin Başbakanı, hizmet ve dava adamı Prof. Dr. Necmettin Erbakan hocamızı vefatının 14'üncü seneidevriyesinde rahmetle yâd ediyorum. Rabb'im muhterem hocamızı cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin..."

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Başkan Erdoğan'dan Necmettin Erbakan paylaşımı: Hizmet ve dava adamı
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