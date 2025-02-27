CHP lideri Özgür Özel’den İmralı’nın çağrısına destek

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tulay Hatımoğulları Oruç ve Tuncer Bakırhan, İstanbul Milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ve Cengiz Çiçek, Van Milletvekili Pervin Buldan, eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve Öcalan'ın avukatı Faik Özgür Erol'un yer aldığı heyet, İmralı Adası'nda sabah saatlerinde Öcalan ile yaptıkları görüşmenin ardından İstanbul'da bir otelde basın toplantısı düzenledi.

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan tarafından yazılı olarak gönderilen mesajın Kürtçesini heyet üyelerinden Ahmet Türk, Türkçesini Pervin Buldan okudu.

"PKK KENDİNİ FESHETMELİ"

Mesajda, "Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı çağrı, Sayın Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu iradeyle, diğer siyasi partilerin malum çağrıya dönük olumlu yaklaşımlarıyla oluşan bu iklimde silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum. Varlığı zorla sona erdirilmemiş her çağdaş cemiyet ve partinin gönüllü olarak yapacağı gibi devlet ve toplumla bütünleşme için kongrenizi toplayın ve karar alın; tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir. Ortak yaşama inanan ve çağrıma kulak veren tüm kesimlere selamlarımı iletirim." ifadelerine yer verildi.

ÖZEL'DEN TERÖRSÜZ TÜRKİYE HAMLESİNE DESTEK

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yapılan çağrıya destek verdiğini belirtti. Özgür Özel, bu çağrının önemine değinerek, terörün sonlanmasını ve gereklerinin yerine getirilmesini temenni ettiklerini belirtti. Özel, "Bu çağrının gereklerinin, muhatapları tarafından yapılmasını ve onbinlerce cana mal olan, ağır ekonomik ve toplumsal tahribat yaratan terörün ilelebet sonlanmasını temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.