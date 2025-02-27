FETÖ’cü hâkime 15 yıl hapis talebi

ETÖ'nün yargı yapılanmasında olan ve örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in talimatıyla 2014'te yapılan Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) seçiminde aday gösterilen 'gri kategorideki' ihraç hâkim Yaşar Akyıldız, Ankara'da yakalanarak tutuklanmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Akyıldız hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede ihraç hâkim Akyıldız'ın, ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilirken, kayıtlarında yapılan incelemede, 2014 HSYK üyeliği seçim dönemi öncesi ağustosta başlayarak seçim dönemi sonrası aralıkta ByLock üzerinden görüşmeler yaptığı, HSK'ya sızmak amacıyla FETÖ'nün talimatıyla aday olduğu kaydedildi. Akyıldız için Giresun'da gizli bir yemek düzenlendiği, bu yemekte seçim öncesi kararsızların ikna edildiği ortaya çıktı. Akyıldız'ın avukatının tahliye talebi Sulh Ceza Hâkimliği tarafından reddedildi.