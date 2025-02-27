Fırat’ın kuzeni Ağbaba’nın yakını

Yerel seçimlerden bu yana protesto gösterileri, torpilli atamalar ve taksit taksit ödenen maaşlarla gündemden düşmeyen İzmir'in Çiğli Belediyesi'nde skandallar bitmiyor. Seçimleri kazanır kazanmaz çoğu kadın 149 personeli tazminat bile ödemeden kapı dışarı eden Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, eylemlerinin önünü kesemeyince ocak ayında herkesin işine geri döneceğine dair söz vermişti.

Ocak ayı geçmesine rağmen oyalama taktiğine devam eden belediye, ilçeyi karıştıracak yeni bir adım daha attı. Edinilen bilgilere göre sendika temsilcileri ile görüşen Yıldız'ın, CHP tarafından üzerinden büyük bir siyasi baskı olduğunu ve bu sebeple bazı ailelerden 2'şer 3'er kişiyi işe alacağını itiraf ettiği ortaya çıktı. Daha da ileri giden Yıldız'ın, "İsteyen istediği kadar eylem yapsın" diyerek de diğer işçilere rest çektiği öğrenildi. Kısa süre önce "Türkiye'de ifade özgürlüğü yok" açıklamasıyla dikkat çeken CHP PM üyesi Ali Haydar Fırat'ın öz kuzenlerinin önceki gün Çiğli Belediyesi'nde işe alındığı ortaya çıktı. CHP Milletvekili Veli Ağbaba'nın bir yakını da belediye kadrosuna dâhil edildi. İşine geri dönen diğer isimlerden olan Türkan Ataç'ın eşinin belediyede memur olduğu, Berke Ekinci'nin babasının ise şantiyede görevli olduğu öğrenildi.