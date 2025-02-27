Hocalı katliamını unutmayacağız

Azerbaycan'da, Ermeni güçlerinin 26 Şubat 1992'de işlediği Hocalı katliamının kurbanları anıldı. Azerbaycan Türkleri, 613 Hocalı şehidi için Bakü'deki Ana Feryadı Anıtı'nda bir araya geldi. Anıta karanfil bırakan vatandaşlar, katliamın kurbanlarını andı. Katliamdan kurtulmayı başaran Hocalılılar ve hayatını kaybedenlerin yakınları da anıtı ziyaret etti.

Başkan Erdoğan, Hocalı katliamının 33'üncü yılında yayımladığı mesaja "Acısını hiçbir zaman unutmayacağımız, hüznünü hep içimizde taşıyacağımız Hocalı katliamının 33'üncü yıldönümünde, katledilen Azerbaycanlı kardeşlerimizi rahmetle yâd ediyorum. İyi ve kötü günde yekvücut olduğumuz kardeş Azerbaycan halkına taziyelerimi iletiyorum" dedi.