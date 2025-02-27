İç barışı güçlendirecek tarihi hamle! Abdullah Öcalan’ın PKK’ya çağrısı: Şu gerçek bir kez daha ortaya çıktı...

İşte Mahmut Övür'ün 'Öcalan'ın 'terörsüz Türkiye' çağrısı' başlıklı yazısı:

Şu Türkiye fotoğrafına dikkatle bakın; artık sözü dinlenen, Ukrayna-Rusya savaşında denge siyasetiyle insanlığın barış umudu olan, Karabağ, Libya, Somali ve Eritre'de kurulan küresel tezgâhları bozan, 61 yıl sonra gerçekleşen Suriye devriminde başat rol oynayan ve "Dünya beşten büyüktür" diyerek mazlumların sesi olan bir Türkiye gerçeği var.

Bu fotoğrafa yeni bir kare daha eklendi: İki süper güç, ABD ve Rusya'nın diplomatları ikili ilişkileri geliştirmek için İstanbul'da buluştu.

İşte bu Türkiye, Başkan Erdoğan başkanlığında ve MHP Lideri Devlet Bahçeli desteğinde çıktığı yeni küresel yolculuğunu daha etkili kılacak ve iç barışını güçlendirecek tarihi bir hamlenin, "terörsüz Türkiye" hamlesinin sonuçlarıyla karşı karşıya...

Nihayet o hamleye ilk cevap, terör örgütü PKK elebaşı Öcalan'dan geldi:

"Barış ve demokratik toplum döneminin dili de gerçekliğe uygun geliştirilmek durumundadır. Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı çağrı, Sayın Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu iradeyle diğer siyasi partilerin malum çağrıya dönük olumlu yaklaşımlarıyla oluşan bu iklimde silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum.

Varlığı zorla sona erdirilmemiş her çağdaş cemiyet ve partinin gönüllü olarak yapacağı gibi devlet ve toplumla bütünleşme için kongrenizi toplayın ve karar alın; tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir."