AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, yerel seçimleri işaret ederek, "İstanbul'u yeniden kazanacağız" dedi. A Haber'de canlı yayına katılarak gündeme dair soruları cevaplandıran Özdemir'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Aldığımız bayrağı daha ileriye götürmek istiyoruz. Yeni dönemde öncelikli hedefimiz 2028. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde AK Parti'yi çok ileri noktalara taşımak istiyoruz. Sonrasında da 2029 seçimlerinde İstanbul'u tekrar AK Parti hanelerine dahil edeceğiz.

İstanbul'daki vatandaşımızın mevcut yerel yönetimden memnuniyetinin olmadığını biliyoruz. İstanbul'daki metro sistemi geriye gitti. Önümüzdeki dönemde İBB'nin yapmadıklarını, yapmayıp da yapıyormuş gibi gösterdiklerini bol bol anlatacağız.

Ben Meclis'te de görev alan bir siyasetçiyim. İBB Meclisinde 8 sene görev aldım. İstanbul'un Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanlığı görevini yürüttüm. 3 yıl da belediye başkanlığı yaptım. Yani İstanbul gibi bir kentin nerelerden alınıp hangi noktalara yükseltildiğini ve son dönemde nasıl yerinde sayıldığını biliyorum. Son 6 yıllık dönem içerisinde raylı sistemlerde, kara yollarında ve ulaşımın genelinde ciddi bir rehavet ve geriye dönüş söz konusu. SABAH