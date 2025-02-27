SON DAKİKA! İmralı görüşmesinden ilk fotoğraf geldi! İşte teröristbaşı Öcalan ve DEM Parti heyeti

Son dakika haberleri: Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda başlayan İmralı Süreci, HDP heyetinin teröristbaşı Abdullah Öcalan ile gerçekleştirdiği üçüncü görüşmenin ardından yeni bir boyut kazanacak.

HDP heyeti, bugün gerçekleştirilen görüşmenin ardından PKK elebaşı Öcalan tarafından kaleme alınan bildiriyi okuyor.