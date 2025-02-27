Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA! İmralı görüşmesinden ilk fotoğraf geldi! İşte teröristbaşı Öcalan ve DEM Parti heyeti
Giriş Tarihi: 27.2.2025 16:59 Son Güncelleme: 27.2.2025 17:10

SON DAKİKA! İmralı görüşmesinden ilk fotoğraf geldi! İşte teröristbaşı Öcalan ve DEM Parti heyeti

Son dakika haberleri: Aylardır süren İmralı Süreci, teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın çağrısının ardından yeni bir boyut kazanacak. HDP heyeti, İmralı’ya gerçekleştirdiği üçüncü ziyaretin ardından PKK elebaşı Abdullah Öcalan tarafından kaleme alınan bildiriyi okuyor. Öte yandan İmralı görüşmesinden ilk fotoğraf da geldi.

SON DAKİKA! İmralı görüşmesinden ilk fotoğraf geldi! İşte teröristbaşı Öcalan ve DEM Parti heyeti

Son dakika haberleri: Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda başlayan İmralı Süreci, HDP heyetinin teröristbaşı Abdullah Öcalan ile gerçekleştirdiği üçüncü görüşmenin ardından yeni bir boyut kazanacak.

HDP heyeti, bugün gerçekleştirilen görüşmenin ardından PKK elebaşı Öcalan tarafından kaleme alınan bildiriyi okuyor.

İŞTE İMRALI GÖRÜŞMESİNDEN İLK FOTOĞRAF

Metnin Türkçe ve Kürtçe okunması beklenirken, İmralı'daki görüşmeye ait ilk fotoğraf karesi de yayınlandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA! İmralı görüşmesinden ilk fotoğraf geldi! İşte teröristbaşı Öcalan ve DEM Parti heyeti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA