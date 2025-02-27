Haberler Gündem Haberleri MHP'den Devlet Bahçeli’nin sağlık durumu hakkında açıklama: Sağlığı üzerinden iftira atanlar müfteri ve müptezeldir
Giriş Tarihi: 27.2.2025 16:23 Son Güncelleme: 27.2.2025 16:41

MHP'den Devlet Bahçeli’nin sağlık durumu hakkında açıklama: Sağlığı üzerinden iftira atanlar müfteri ve müptezeldir

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı, İzzet Ulvi Yönter, "Liderimle her gün görüşen birisi olarak iddia edilen her menfi haberin yalan ve uydurma olduğunu açıkça ilan ediyorum" dedi.

İHA
MHP’den Devlet Bahçeli’nin sağlık durumu hakkında açıklama: Sağlığı üzerinden iftira atanlar müfteri ve müptezeldir

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Yönter, "Sayın Genel Başkanımla az evvel telefonla görüştüm, talimatlarını aldım, sağlığı üzerinden iftira atanlar müfteri ve müptezeldir.

Liderimle her gün görüşen birisi olarak iddia edilen her menfi haberin yalan ve uydurma olduğunu açıkça ilan ediyorum. Menfur ve melun emel sahipleri ile çok kısa zaman sonra görüşeceğiz, Allah başımızdan eksik etmesin liderimi" ifadelerini kullandı.

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MHP'den Devlet Bahçeli’nin sağlık durumu hakkında açıklama: Sağlığı üzerinden iftira atanlar müfteri ve müptezeldir
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