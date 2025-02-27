Milletimle birlikte CHP’ye soruyorum: Hiç mi düzgün işiniz olmaz?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu:

Kongre sürecimizin Türkiye'nin önünde yeni kapıları açtığını zamanla daha net bir şekilde göreceğiz. Önümüzdeki dönem bir şahlanış dönemi olacaktır. Son üç gündür muhalefetin hazımsızlığını gayet doğal karşılıyoruz. Kavgasız, şaibesiz, sandalyelerin ve ithamların havada uçuşmadığı bir kurultay dahi yapamayanların bize bakıp hırçınlaşması elbette normaldir.

Ana muhalefetin kurultaylarından tahsillerine, konserlerinden ihalelerine kadar her yerden ya usulsüzlük ya yolsuzluk ya da eski Çankaya Belediye Başkanı'nın ifadesiyle yamyamlık fışkırıyor. 'Bundan daha kötü ne olabilir?' dedikçe bakıyorsunuz ertesi gün daha mide bulandırıcı, Türkiye'nin ana muhalefet partisi adına daha utanç verici bir skandal patlak veriyor. Ana muhalefet cephesindeki süfli tartışmaları bilhassa seçmenlerinin büyük bir mahcubiyetle takip ettiğine inanıyorum.

Ortaya dökülen turpları gördükçe eminim bizim gibi milletimiz de şu soruları soruyor: Ya sizin hiç mi düzgün işiniz olmaz? Sizin hiç mi hukuka, nizama, ahlaka uygun icraatınız olmaz? Sizin hiç mi şaibesiz, hiç mi katakulliye getirmediğiniz adımınız olmaz? Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partiyi düşürdüğünüz hallerden hiç mi utanmıyorsunuz?



AK PARTİ 85 MİLYONUN TAMAMININDIR



AK Parti milletin partisidir. 85 milyonun tamamının partisidir. Burası ülkenin ve milletin sorunlarına çözüm üretme merkezidir. Burası milletimizin maziden atiye kurduğu köprünün kilit taşıdır. Burası sadece seçim zaferleriyle değil, siyasete yaptığı eşsiz katkılarla tarihe yön vermiş bir harekettir. Kadro, vizyon ve millete hizmet iradesi noktasında Türkiye'nin en dinamik siyasi partisi biziz. AK Parti çatısı altında çeyrek asra varan siyaset yolculuğumuzda gerek ülkemize gerekse partimize dair konuları önce halkımıza danıştık, milletimizin beklenti, talep ve tekliflerine göre yol haritamızı şekillendirdik. Gözümüzü, kulağımızı bir an olsun milletimizden ayırmadık.

DEVLET BAHÇELİ'YE ÇİÇEK TEŞEKKÜRÜ



Yurtdışından kongremizi teşrif eden misafirlerimize, Cumhur İttifakı'nda beraber yol yürüdüğümüz Milliyetçi Hareket Partili dostlarımız başta olmak üzere siyasi partilerimizin temsilcilerine de aynı şekilde müteşekkiriz. Sayın Devlet Bahçeli'nin kongremize gönderdiği önemli semboller içeren birlik ve beraberliğimizi temsil eden anlamlı çiçek aranjmanı da bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir. Kendisine hassaten teşekkür ediyorum.

HADDİNİ BİL SAYIN ÖZEL! ORDUNUN KOMUTA KADEMESİNE LAF EDEMEZSİN



Sayın Özel, başkomutan olarak sana sesleniyorum: Ayaklarını denk al, almazsan denk getirmesini biz biliriz. Ordunun komuta kademesine laf atma yetkisi ve hakkı sende değildir, haddini bileceksin. Komuta kadememizi toplayacağım, manevi tazminat davasından tut diğer her noktada bunlara davayı açacağız. Tüm komuta kademesinin hemen davayı açmalarını Milli Savunma Bakanım dahil kendilerinden isteyeceğim. CHP Genel Başkanı ne kadar erken kendine gelirse hem partisi hem de ülkemiz siyaseti için o derece faydalı olacak. Diğer türlü Bay Kemal'i götüren çanlar çok yakında bu sefer kendisi için çalmaya başlayacak.





AK Parti İstanbul Gençlik Kolları, Ankara'dan İstanbul'a gelen Başkan Erdoğan'a havalimanında doğum günü sürprizi yaptı.

BAŞARIMIZ İÇİN DUA EDEN NASIRLI ELLERİ UNUTMAYIZ

Bundan 24 yıl evvel hangi duygularla yola çıktıysak bugün de aynı duygularla ülkemize aşkla hizmet ediyoruz. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak biz bu milletin umuduyuz. İstikbali, istiklalinin güvencesiyiz. Birlik ve dirliğinin teminatıyız. Kimlerin arasından geldiğimizi asla unutmayacağız. Başarımız için semaya açılan nasırlı elleri unutmayacağız.

RAMAZANDA HALKIMIZLA MÜNASEBETİ GÜÇLENDİRİN



İnşallah cuma akşamı vasıl olacağımız ramazan-ı şerifi çok çok iyi değerlendirmemizi sizlerden istiyorum. Tüm ramazan bizim için unutmayın bir rahmet ayıdır. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan ramazan-ı şerifi ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları olarak hep birlikte çok iyi değerlendireceğiz. Bizim için ramazan birlik ve beraberliğin, dostluk ve dayanışmanın, huzur ve muhabbet ikliminin zirveye ulaştığı bir rahmet ayıdır.

Uzletle ülfeti bir araya getirdiğimiz, tefekkür ve tezekkür ettiğimiz, sofralarımızı, gönüllerimizi, hanelerimizi rahmet ve berekete sonuna kadar açtığımız dayanışma ve yardımlaşma mevsimidir. Bir yandan kendi iç murakabemizi yapıp nefsimizi sigaya çekmek, diğer yandan çevremiz başta olmak üzere halkımızla olan münasebetlerimizi güçlendirmek için kaçırılmaması gereken mühim bir fırsattır.

BUGÜN VARIZ YARIN YOKUZ



Bizler gelip geçiciyiz. Bizler bugün varız ama yarın yokuz. Milletin takdiriyle geldiğimiz bu koltuklarda ebediyen oturacak değiliz. Bizden öncekiler gibi emri hak vuku bulduğunda biz de geldiğimiz yere yani kara toprağa döneceğiz. İmam efendi 'Er kişi niyetine' deyince ebedi âleme göçüp gideceğiz. Mesele geride nesilden nesile aktarılacak, dilden dile dolaşacak bir şarkı, bir başarı hikâyesi bırakmaktır. Mesele insanın arkasında milyonların yolunu aydınlatacak bir meşale bırakmasıdır. Gerisi dünyanın albenisidir, cazibesidir.