Milletin adamı 71 yaşında: Hizmet aşkıyla nice yıllara

Başkan Erdoğan, 26 Şubat 1954'te İstanbul Kasımpaşa'da dünyaya geldi.

1981'de Marmara Üniversitesi İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi'nden mezun oldu.

1969-1982 yılları arasında futbolla amatör olarak ilgilendi. Milli Türk Talebe Birliği öğrenci kollarında aktif görev aldı.

1976'da MSP İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığı'na seçildi.

1985'te Refah Partisi İl Başkanı ve MKYK üyesi oldu.

27 Mart 1994 yerel seçimlerinde İBB Başkanı seçildi.

12 Aralık 1997'de Siirt'teki konuşmasında okuduğu şiir nedeniyle hapis cezasına mahkûm edildi ve görevine son verildi.

4 ay kaldığı cezaevinden çıktıktan sonra, 14 Ağustos 2001'de arkadaşlarıyla birlikte AK Parti'yi kurdu.

Hakkındaki mahkeme kararı nedeniyle 3 Kasım 2002 seçimlerinde milletvekili adayı olamadı.

Yapılan yasal düzenlemeyle engelin kalkması ile 9 Mart 2003'te Siirt Milletvekili seçildi.

15 Mart 2003'te Başbakanlık görevini üstlendi. 10 Ağustos 2014'te, Türk siyasi tarihinde ilk kez doğrudan halkın oylarıyla ve ilk turda 12. Cumhurbaşkanı seçildi.

Anayasa değişikliğinin ardından, 21 Mayıs 2017 tarihinde gerçekleştirilen 3. Olağanüstü Büyük Kongre'de, kurucusu olduğu AK Parti'nin Genel Başkanlığı'na yeniden seçildi.

16 Nisan 2017'de kabul edilen Anayasa değişikliğiyle hayata geçirilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanı olarak da 9 Temmuz 2018'de görevine başladı.



ÖMÜRLÜK DAVASINDA MİLLETİNDEN BAŞKA HİÇBİR GÜÇ TANIMADI

Başkan Erdoğan'ın 71'inci yaş gününü başta kabine üyeleri olmak üzere siyasiler tebrik mesajlarıyla kutladı. Erdoğan, AK Parti kapatma davasından MİT kumpasına, 17-25 Aralık yargısal darbe girişiminden 15 Temmuz FETÖ kalkışması dahil Türk siyasi tarihinde iz bırakan olaylarla mücadele etti. Hep mazlumdan yana saf tutan Erdoğan, dünya siyasi tarihine "Dünya 5'ten büyüktür", "Daha adil bir dünya mümkün" gibi manifesto niteliğindeki mesajlarıyla ismini yazdırdı. Dünyanın konuştuğu krizlerde gözler Erdoğan'a çevrildi.

MİLYONLAR KUTLADI

Milyonlarca sosyal medya kullanıcısı da dün Erdoğan'ın doğum günü için mesajlar paylaştı. Erdoğan'a yurdun dört bir yanından hediye gönderildi. Erdoğan girdiği her seçimden galip çıkarak milletiyle birlikte yol yürüdü.

LİDERLERDEN TEBRİK

Başkan Erdoğan'ı doğum gününde dünya liderleri de kutladı. İlk telefon bu yıl da yine 'gardaş' tan geldi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Erdoğan'ın 71'inci yaşını tebrik etti. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve BAE Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan da Erdoğan'ı arayarak yaş gününü kutladı. Görüşmelerde bölgesel ve küresel meseleler de ele alındı. Mehmet Fahri ÖZKAN/SABAH