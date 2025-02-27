Savcılık yatay geçiş belgelerini istedi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının geçersiz olduğu iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'ne yazı göndererek YÖK tarafından usulsüz olduğu belirtilen yataş geçiş işlemlerinin ve İmamoğlu'nun öğrenimine ilişkin tüm belgelerin onaylı suretini istedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Üniversitesi'ne gönderilen yazıda, "Yüksek Öğretim Kurulu'nun 17.02.2025 tarihli araştırma raporu kapsamında, tanınırlığı olmayan University College of Northern Cyprus'tan (UCNC) yapılan yatay geçiş işlemlerinin İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığınca Yükseköğretim Kurulu Kararlarına uygun yürütülmediğinin anlaşılmıştır. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığı tarafından tanınırlık, yatay geçiş kontenjanları, ilan süreleri ve yatay geçiş kabulüne dair idari işlemlerin Yükseköğretim Kurulu kararlarına aykırı olarak yapıldığı tespit edilmiş olup, bahse konu diplomanın kullanılmaya (Yüksek Seçim Kurulu gibi vb.) devam edildiği, bu kapsamda diplomanın dayanak gösterilerek kurulacak iş ve işlemlerin hukuka aykırı olmaması adına gerekli işlemlerin bir an önce yapılması, Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Üniversitesi'nde görmüş olduğu öğrenime ilişkin tüm belgelerin tarafımıza onaylı suretinin gönderilmesi, 12 Eylül 1990 tarihinde yatay geçişin kabulüne ilişkin iş ve işlemlerin kim ve kimler tarafından ihdas edildiğinin tespiti ve tarafımıza açık kimlik bilgilerinin gönderilmesi, raporda bahsedilen yatay geçişe ilişkin raporda belirtilen tarihlerde benzer yatay geçiş işlemlerinin yapılıp yapılmadığı hususuna ilişkin cevabın Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderilmesi hususunda gereği rica olunur" denildi.