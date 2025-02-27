Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Resmi Gazete’de yayımlandı

13 Şubat'ta TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan Türkiye Adalet Akademisi Kanunu resmi gazetede yayımlandı. Kanuna göre, Akademi, hakim ve savcı yardımcıları ile hakim ve savcılara yönelik eğitim planlarını hazırlayacak ve uygulayacak. Ayrıca, Akademi bünyesinde kurulacak Hukuk Araştırmaları Merkezi, hakim ve savcı yardımcıları ile hakim ve savcıların uzmanlaşmasına katkı sağlamak amacıyla ortak programlar geliştirerek lisansüstü eğitimler için yükseköğretim kurumlarıyla işbirliği yapacak.

MESLEKTE 8 YILINI TAMAMLAYANLAR AKADEMİYE ATANACAK

Meslekte fiilen 8 yılını tamamlamış hakim ve savcılar, öğretim elemanı olarak görev yapmak üzere Adalet Bakanı tarafından Akademiye atanabilecek. Hakim ve savcı yardımcıları ile hakim ve savcılara yönelik eğitim ve öğretim programları da ücretsiz olacak.