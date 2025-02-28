Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan terörle mücadele mesajı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor.

Bakan Tunç'un açıklamalarından satır başları şöyle:

Terörün sonlandırılmasına yönelik büyük bir mücadele yapıldı ve başarı sağlandı. Teröre zemin hazırlayan unsurları kaldırmanın gayreti içinde olduk.

Silah bırakılmasının muhatabı terör örgütüdür. Terör örgütü elebaşının kendi örgütüne yönelik bir çağrısı var. Bu çağrının nasıl karşılık bulacağını gözlemleyeceğiz. Eğer terör örgütünü kendini feshederse problem yok ancak çağrıyı dikkate almazlarsa devlet gereğini yapar. Terör örgütü elebaşının muhatabı terör örgütüdür. Herhangi bir pazarlık söz konusu olamaz.