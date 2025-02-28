AK Parti Ankara İl Başkanlığı’ndan 28 Şubat açıklaması: Milletimiz bir daha 28 Şubat gibi süreçlere asla izin vermeyecektir

AK Parti Ankara İl Başkanlığı, 28 Şubat 1997'de gerçekleşen Postmodern Darbe'nin 28. yıldönümünde, demokrasiye, milli iradeye ve hukuk devleti ilkelerine sahip çıkmak amacıyla, tankların yürütüldüğü Sincan'da bir basın açıklaması düzenledi. Açıklama, AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Cemal Güngör tarafından yapıldı. Toplantıya AK Parti Ankara İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Koçak Akgül, Sincan İlçe Başkanı Mustafa Özcan ve parti teşkilat üyeleri katıldı.
Cemal Güngör, konuşmasında 28 Şubat sürecinin ülke tarihindeki karanlık dönemlerden biri olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:
"Bugün, 28 Şubat'ın yıl dönümünü yaşıyoruz. O gün yürütülen tankların, seçilmiş meşru iktidara ve milletin iradesine karşı olduğunu çok iyi biliyoruz. Ancak o süreçte gerçek faillerin kimler olduğunu daha sonra öğrendik. 2013'te Gezi olayları sırasında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 'faiz lobisi' çıkışıyla gerçek odakların kimler olduğu netleşti. Ardından 15 Temmuz darbe girişimiyle, bu milletin iradesine karşı kimlerin oyun oynadığı daha da belirgin hale geldi."
Konuşmasında 28 Şubat sürecinde mağdur edilenleri ve dönemin siyasi atmosferini de hatırlatan Güngör, "15 Temmuz gecesi olduğu gibi, tankların altına yatıp üstüne çıkacak, millet iradesini kimseye çiğnetmeyeceğiz" ifadelerini kullandı. Ayrıca, 28 Şubat sürecinde mağdur edilenleri ''Burada çok başarılı bir belediye başkanımız Bekir Yıldız Bey'in, gerçekten o günkü kahramanlığını, o günkü duruşunu ve rahmetli ilçe başkanımız Zafer İçer'i rahmetle anıyorum. Merhum Erbakan Hoca'yı rahmetle anıyorum. Cenab-ı Hak bir daha bu millete bu geceleri, bu tür olumsuzlukları yaşatmasın.'' diyerek andı.
''MİLLETİMİZ BİR DAHA 28 ŞUBAT GİBİ SÜREÇLERE ASLA, ASLA, ASLA İZİN VERMEYECEKTİR''
Güngör, Türkiye'nin geçmişte birçok alanda engellenmek istendiğini belirterek, savunma sanayii alanındaki gelişmelere de değindi:
" Dün Nuri Killigil, Nuri Demirağ, Vecihi Hürkuş ve diğerleri... Zakir Şümre fabrikaları nasıl kapatıldıysa, şimdi hava savunma sistemlerinde damatları dillerine doladılar. Anlıyoruz ki mesele damat değil, Türkiye'nin kaldırılması. Milletimizin bize verdiği destekle inşallah bu azimle durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Milletimiz bir daha 28 Şubat gibi süreçlere asla, asla, asla izin vermeyecektir. 15 Temmuz gecesi olduğu gibi, tankların altına yattığımız gibi üstüne de çıkacağız. Önlerine set de olacağız, zincir de olacağız. İnşallah 15 Temmuz gecesi gibi bir daha onları cezaevlerine gönderme fırsatını da vermeyeceğiz. Jandarmaya da teslim etmeyeceğiz onları, polise de teslim etmeyeceğiz. Bunu da böyle bilsinler. Güven Erkaya'yı, Erol Özkasnak'ı, Doğu Aktolga'yı, Teoman Koman'ı... Ateşleri bol olsun, bunları unutmayacağız. Evlerimize kadar girip, beyaz toroslarla evlerimiz üzerinden bekleyenleri unutmayacağız."