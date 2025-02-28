AK Parti Ankara İl Başkanlığı’ndan 28 Şubat açıklaması: Milletimiz bir daha 28 Şubat gibi süreçlere asla izin vermeyecektir

Cemal Güngör, konuşmasında 28 Şubat sürecinin ülke tarihindeki karanlık dönemlerden biri olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Bugün, 28 Şubat'ın yıl dönümünü yaşıyoruz. O gün yürütülen tankların, seçilmiş meşru iktidara ve milletin iradesine karşı olduğunu çok iyi biliyoruz. Ancak o süreçte gerçek faillerin kimler olduğunu daha sonra öğrendik. 2013'te Gezi olayları sırasında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 'faiz lobisi' çıkışıyla gerçek odakların kimler olduğu netleşti. Ardından 15 Temmuz darbe girişimiyle, bu milletin iradesine karşı kimlerin oyun oynadığı daha da belirgin hale geldi."

Konuşmasında 28 Şubat sürecinde mağdur edilenleri ve dönemin siyasi atmosferini de hatırlatan Güngör, "15 Temmuz gecesi olduğu gibi, tankların altına yatıp üstüne çıkacak, millet iradesini kimseye çiğnetmeyeceğiz" ifadelerini kullandı. Ayrıca, 28 Şubat sürecinde mağdur edilenleri ''Burada çok başarılı bir belediye başkanımız Bekir Yıldız Bey'in, gerçekten o günkü kahramanlığını, o günkü duruşunu ve rahmetli ilçe başkanımız Zafer İçer'i rahmetle anıyorum. Merhum Erbakan Hoca'yı rahmetle anıyorum. Cenab-ı Hak bir daha bu millete bu geceleri, bu tür olumsuzlukları yaşatmasın.'' diyerek andı.