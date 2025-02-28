AK Parti İstanbul İl Başkanlığından "28 Şubat" açıklaması

AK Parti'nin 81 il başkanlığında eş zamanlı yapılan açıklama, İstanbul'da parti binası önünde İl Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Muammer Birdal tarafından okundu.

Birdal, 28 Şubat'ın yıl dönümünde darbe ve darbecilik zihniyetini bir kez daha kınamak için bir araya geldiklerini belirtti.

28 Şubat'ın amasız fakatsız, düpedüz bir darbe olduğunu vurgulayan Birdal, "Millet iradesine silah çekilmiştir. Seçilmiş hükümet, süreç içinde silahların gölgesi altında görevinden el çektirilmiştir. Sözde irtica bahanesiyle bu ülkenin öz evlatlarına sırf dini inançlarından dolayı karalama, aşağılama, işten çıkarma, fişleme ve engelleme gibi yöntemlerle topyekun bir karanlık kampanya başlatılmıştır. Çok geniş toplum kesimleri katsayı adaletsizliği ve başörtüsü zulmü gibi hukuk dışı uygulamalarla kamusal alandan adeta silinmeye çalışılmıştır. Gençlerin hayatları karartılmıştır. İnsanların gelecekleri ellerinden alınmıştır. Darbeci zihniyet, bu ülkenin vatandaşlarına yönelik gözü dönmüş bir nefretle hem toplumu hem de siyaseti dizayn etmeye çalışmıştır." dedi.

Birdal, 2002'de iktidara gelen AK Parti'nin sadece altyapıda atılım yapmakla kalmadığını, medyadan bürokrasiye, sermayeden siyasete kadar darbe ve vesayet odaklarını teker teker bozguna uğrattığını vurguladı.

Darbe artıklarıyla her koşulda mücadelenin devam ettiğini ifade eden Birdal, "Bugün gurur duyduğumuz, başta savunma sanayimiz gibi alanlardaki başarılar, vesayet odaklarının çökertilmesinden sonra elde edilmiştir. Bu büyük dönüşümün en büyük mimarı olan Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu millet, hukuk ve sandık yoluyla içerideki ve dışarıdaki tüm darbe yandaşı güruhların planlarını boşa çıkarmıştır. 15 Temmuz direnişi, bunun en büyük nişanesidir." diye konuştu.

Son zamanlarda bazı çevrelerin vesayet günlerini çağrıştıran açıklamalarının 28 Şubat dönemine özlem duyanları hatırlattığını belirten Birdal, şunları kaydetti:

"Dünyaya gıpta ettirecek bir demokratik seçim sonucu iş başına gelmiş Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve Cumhurbaşkanımızın sandıkta bükemedikleri bileğini, demokrasi ve hukuk dışı yollarla bükme arayışında olanların tarihten ders alması gerekmektedir. Bu ülke için taş üstüne taş koymayı bırakın, bilakis milletin sırtından kazandıklarıyla millete istikamet çizmeye çalışanları da yine en iyi milletin kendisi görüyor. Bizler AK Parti olarak Allah'ın izni, milletimizin oyu ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde bugüne kadar ülkemize hizmet üretme aşkı ve darbecilerin karşısında dik durma azmiyle durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Milletimizin bir daha 28 Şubat gibi süreçleri tecrübe etmemesi için demokrasi bilincini ve millet iradesi fikrini her zaman canlı tutacağız."