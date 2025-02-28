Başkan Erdoğan, İslam aleminin ramazan ayını kutladı

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Birlik ve beraberliğin, dostluk ve dayanışmanın, huzur ve muhabbet ikliminin zirveye ulaştığı bir rahmet ayı olan Ramazan-ı Şerif'in ülkemiz, milletimiz ve İslam alemi için hayırlara vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyorum. Ramazan-ı Şerif'imiz mübarek olsun." ifadesini kullandı.