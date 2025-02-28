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Giriş Tarihi: 28.2.2025 22:00 Son Güncelleme: 28.2.2025 22:16

Başkan Erdoğan, İslam aleminin ramazan ayını kutladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İslam aleminin Ramazan-ı Şerif'ini kutladı.

AA
Başkan Erdoğan, İslam aleminin ramazan ayını kutladı

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Birlik ve beraberliğin, dostluk ve dayanışmanın, huzur ve muhabbet ikliminin zirveye ulaştığı bir rahmet ayı olan Ramazan-ı Şerif'in ülkemiz, milletimiz ve İslam alemi için hayırlara vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyorum. Ramazan-ı Şerif'imiz mübarek olsun." ifadesini kullandı.

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Başkan Erdoğan, İslam aleminin ramazan ayını kutladı
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