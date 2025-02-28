Bilal Erdoğan ve beraberindeki heyetten Şam’a ziyaret! Cuma namazını Emevi Camisi’nde kıldılar

"BAAS REJİMİ GERİDE BİR YIKIM BIRAKTI"

Vali Mervan da ziyaretten dolayı Türk heyetine teşekkür ederek, karşılaştıkları zorlukları anlattı. Mervan, devrik Baas rejiminin geride yıkım bıraktığını, altyapı, insanlar kaynakları, belediye hizmetleri ve lojistik başta olmak üzere bir birçok alanda eksik ve sıkıntıların olduğunu söyledi. Rejim döneminde Osmanlı eserlerinin korunmadığını belirten Mervan, "Kültürel açıdan da medeniyetlerin mirasının korunmasında da gerileme var." diye konuştu. Vali Mervan, bu eksiklerin giderilmesi için taraflar arasındaki ortak çalışma gruplarının önemine vurgu yaparak, "Türkiye'nin belediye hizmetlerindeki deneyimlerinden yaralanmaya hazırız. Türkiye, bu alanda dünyada önde gelen ülkelerden. Gaziantep Belediyesi ile çalışma grupları oluşturmak istiyoruz." dedi. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin de çalışma grupları oluşturulması konusuna hazır olduklarını belirtti. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Şam arasında kardeşlik protokolü çalışmaları başlatıldı. İşbirliği çerçevesinde altyapı ve üstyapı teknik destek paylaşımları yapılacak. Valilik ziyareti, karşılık hediye takdimiyle sona erdi.