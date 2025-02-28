Büyükelçi atamaları Resmi Gazete’de yayımlandı

Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile birlikte, Kırgız Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne Mekin Mustafa Kemal Ökem, Laos Demokratik Halk Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne Asya Koordinasyon Genel Müdür Yardımcısı Oya Yazar, Panama Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne Armağan İnci Ersoy, Hindistan Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne Ali Murat Ersoy, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Büyükelçiliği'ne Konsolosluk Hizmetleri ve Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar Genel Müdürü Ali Murat Başçeri, Singapur Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne Dış Politika Danışma Kurulu Üyesi Sadık Arslan, İtalya Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne Elif Çomoğlu Ülgen atandı. Ayrıca karar ile birlikte Yemen Cumhuriyeti Büyükelçisi Mustafa Pulat ve KKTC Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim merkeze çekildi. Dünya Ticaret Örgütü nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliği'ne ise Hakan Çakıl getirildi. Karara göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na açık bulunan İş Başmüfettişliği'ne İş Müfettişi Yasin Zengin atandı.