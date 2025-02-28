Emine Erdoğan’dan Şenler’e vefa mesajı: Onun mücadelesi hepimize örnek oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, yazar ve şair Şule Yüksel Şenler'in mücadelesinin herkese örnek olduğunu söyledi. Tarihi şahsiyetlerin, vizyonları, yaşattıkları değerler ve mücadeleleriyle insanlığa kalıcı izler bıraktığını belirten Erdoğan, bu isimlerden birinin de örnek direnişiyle hafızalara kazınan, hak mücadelesinin öncülerinden Şule Yüksel Şenler olduğuna yer verdi.

Erdoğan, Şenler'in mirasını yaşatmak amacıyla "Şule Yüksel Şenler Vakfı 2'nci Kitap ve Kültür Günleri" düzenlendiğini belirterek Gaziantep'teki etkinliğin Şenler'in hayatını ve fikirlerini genç nesillere aktarmayı hedeflediğine yer verdi. Kentteki programları kapsamında Şahinbey Millet Kütüphanesi'ne ziyarette bulunan Emine Erdoğan, oradaki öğrencilerle kitaplar üzerine sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

ÖRTÜNÜN BAYRAKTARI

YAZAR, gazeteci ve aktivist olan Şule Yüksel Şenler (1938-2019) tesettür bilincinin yaygınlaşmasında önemli rol oynadı. Şenler, 1960'lı yıllarda gazete yazıları ve konferanslarıyla muhafazakâr kadınları bilinçlendirdi. En bilinen eseri Huzur Sokağı (1970), modernleşme ile geleneksel yaşam tarzı çatışmasını işleyerek konuya dikkat çekti. Kitabı sinemaya uyarlandı, dizi oldu. Başörtülü kadınların toplumda daha görünür olmasını sağladı. Fikirleri nedeniyle hapis cezası aldı ancak mücadelesine devam etti. İslami değerleri savunan kadın hareketinin öncülerindendi. 2019'da hayatını kaybetti.